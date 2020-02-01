В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

Компания Google нынче активно трудится над новой линейкой своих смартфонов Pixel 5. О них вообще ничего неизвестно, ведь только несколько месяцев назад были презентованы устройства четвертого поколения. Но в сеть уже начали «сливать» кое-какую информацию.

YouTube-канал Front Page Tech обнародовал трехмерные рендеры будущего Pixel 5 XL. Снимки он сопроводил заверениями о том, что они получены из очень надежного и достоверного источника, который никогда не подводил.

Уточняется, что показан лишь один из прототипов смартфона от американской компании. Всего же их ожидается три, уточняет издание The GEEK.

Инсайдер рассказал, что тыл Google Pixel 5 будет выполнен из матового стекла, как и у Pixel 4. Камеру производитель планирует сделать тройной, ее разместят по центру в большом черном блоке.

Насколько правдива эта информация поручиться сейчас не может никто, хоть источник и уверяет в надежности своего информатора. Все же это только инсайдерские слухи. И таких рендеров можно будет увидеть еще, как минимум, десяток, прежде чем модель будет представлена официально.