Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Компания Sony пытается сделать приставку следующего поколения PlayStation 5 с ценником, который позволит ей успешно конкурировать на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на «осведомленные» источники.

Сейчас из-за дефицитности и дороговизны компонентов, себестоимость PlayStation 5 составляет 450 долларов. Отметим, PS4, дебютировавшая в 2013 году, получила розничную цену 399 долларов.

По оценкам IHS Markit цена производства каждой консоли составляла 381 доллар. Поэтому, если компания решит сохранить такой же уровень доходности, то ценник PlayStation 5 будет на уровне 470 долларов. Сейчас же самая дорогая PS4 Pro стоит почти 400 долларов.

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля. Но пока, судя по всему, компания не спешит с оглашением цены, поскольку ожидает, какую цену поставит на свою Xbox Series X Microsoft.