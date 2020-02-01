Определены почти для всех пользователей опасные приложения

Исследование, которое провели эксперты компании Positive Technologies, показало, что большинство веб-приложений являются опасными для пользователей. Так, в 9 из 10 случаев злоумышленники могут найти уязвимость и атаковать посетителей ресурса.

Оценив веб-приложения, эксперты установили, что 16% приложений могут использоваться для того, чтобы злоумышленники получили контроль над системой устройства, еще 8% веб-приложений дают возможность атаковать внутреннюю сеть, а почти 50% сайтов имеют уязвимости высокого уровня риска, пишет Лента.Ру.

В тоже время в 2019 году доля веб-приложений с уязвимостью такого уровня сократилась на 17% в сравнении с показателями 2018 года. Тем не менее, сложившаяся ситуация остается неудовлетворительной, поскольку хотя общий уровень защищенности веб-приложений продолжает расти, но в целом он все еще достаточно низкий.

Чаще всего компьютеры заражаются для того, чтобы хакер мог перенаправить клиента на подконтрольный ресурс, для похищения учетных данных через фишинговые атаки. Также нередки случаи заражение компьютера вредоносным программным обеспечением.

По словам экспертов, мошенники зачастую пытаются получить доступ к личным данным и учетным записям пользователей.

Чтобы защититься от действий злоумышленников, следует регулярно обновлять антивирусные программы, объясняются эксперты. Но и это не дает 100% безопасности в работе с веб-приложениями, поэтому важно избегать посещения подозрительных сайтов и не переходить по сомнительным ссылкам.