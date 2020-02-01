Что умеют «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России с 14 февраля начнут продавать премиальную версию смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Устройство получило от производителя керамический безель, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass, а также новые циферблаты.

Особенностью устройства стали металлические браслеты. Впервые они пришли на смену ремешкам и позволили устройству стать полноценным аксессуаром.

HUAWEI WATCH GT 2 способны подчеркнуть стиль владельца, но самое главное - они помогут отследить важные для здоровья показателя. Кроме того, на дисплей часов могут выводиться все сообщения, которые приходят на смартфон. То есть, нет необходимости постоянно заглядывать в основной гаджет.

HUAWEI WATCH GT 2, как и фитнес-браслеты, способны отследить количество шагов, количество сделанных ударов пульса, а также количество калорий, которые сжигаться.

Примечательно, что гаджет заботиться о своем владельце, если тот ведет сидячий образ жизни. В случае, когда человек сидит без движения более часа, он обязательно «маякнет».

А тренироваться с таким устройством - одно удовольствие, даже тренер не нужен. Они предполагают наличие 15 специальных режимов, начиная от бега и заканчивая плаванием. К слову, плавать можно вместе с ними на запястье - аксессуар водонепроницаемый до 50 метров.

Внутренняя память часов позволяет сохранить до 500 песен - композиции можно прослушивать, например, во время пробежки или работы на тренажерах через беспроводные наушники.

Еще одна важная особенность - часы могут отследить уровень стресса и через приложение HUAWEI Health выдать рекомендации по коррекции образа жизни.

В модели 46 мм установлен HD AMOLED экран диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселя. Она способна проработать без подзарядки до двух недель. В модели 42 мм — экран диагональю 1,2 дюйма и разрешением 390х390 пикселей. Время ее автономной работы - до 7 дней.

Подчеркнем, что часы отлично синхронизируются с к любым Android-смартфоном или же устройством на базе iOS.

Внутри смарт-часов установлен процессор Kirin A1, и работают они на базе операционной системы LiteOS, уточняет RT.

Версия Elite (46 мм) способна принимать телефонные звонки по Bluetooth, а Elegant (42 мм) этого не может. Первая обойдется покупателю в 19 990 рублей, а вторая - в 18 990 рублей.