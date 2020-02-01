Xiaomi выпустила антишпионский детектор за $14

Китайская компания Xiaomi позаботилась о защите приватности своих потребителей и выпустила антишпионский гаджет, доступный всем. Устройство обойдется всего в 14 долларов, сообщает портал iXBT.com.

Нарушение конфиденциальности в наши дни - серьезная проблема. «Жучки» и камеры могут быть установлены в самых непредсказуемых местах, в том числе а общественных туалетах и, даже, больницах. В конце минувшего года разгорелся скандал в Одессе, где в одном из кабинетов УЗИ онкобольных женщин снимала скрытая камера. Ролики потом были выложены на один из зарубежных сайтов для взрослых.

Новинка от Xiaomi позволит защититься. Компания выпустила многофункциональный инфракрасный детектор камер Smoovie, оснащенный литиевой батареей на 230 мАч, который поддерживает зарядку даже через USB.

Гаджет, который предлагается к покупке за 14 долларов, может от одной зарядки работать беспрерывно в течение суток. Если он обнаруживает скрытую камеру, начинает вибрировать и подавать сигнал тревоги.

Также он поможет пользователю защитить себя от кражи или потери вещей. Для этого надо его прикрепить лишь к поверхности ценной вещи.

Это удобно, ведь инфракрасный детектор камер Smoovie весит всего 34 грамма.