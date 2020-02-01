HMD Global возрождает еще одну легендарную Nokia

Компания HMD Global возродит легендарную Nokia N9. Этот гаджет выйдет на рынок под названием Nokia N9 Remastered Edition.

Слухи о том, что Nokia N9 будет выпускаться вновь, прозвучали еще в прошлом году. Теперь же информация об этом появилась и в китайских СМИ.

Напомним, Nokia N9 вышел на рынок в 2011 году. Это был первый смартфон компании, который появился после того как Nokia отказалась от операционной системы Symbian.



Nokia N9 работал под управлением операционной системы Meego, совместно разработанной Nokia и Intel.

Но вскоре в Nokia заявили, что не будут использовать операционную систему Meego. В результате Nokia N9 стал единственным телефоном компании с Meego. А уже с июля 2012 года Nokia N9 работали на Android 4.1 Jelly Bean.

Для своего времени Nokia N9 мог похвастаться революционным дизайном, в основном из-за отсутствия никаких клавиш на лицевой панели.

Рендеры Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020, представленные в Сети, не являются официальными. Но они показывают, каким может быть этот смартфон. Его презентация, как считают аналитики, может состояться уже в этом году в рамках Mobile World Congress 2020.