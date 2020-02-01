Смартфоны брендов Xiaomi и Redmi оснастили «радаром» коронавируса

Компания Xiaomi добавила в свою фирменную оболочку MIUI 11 новую функцию - «радар коронавируса». Об этом производитель уведомил пользователей на официальной страничке MIUI в китайской социальной сети Weibo.

Владельцы смартфонов, выведенных на рынок под брендами Xiaomi и Redmi, могут воспользоваться функцией Radar of Outbreak, что в переводе означает «радар вспышки».

По требованию система сделает выборку и оповестит пользователя о распространении коронавируса непосредственно в местности, где находится пользователь - по принципу геолокации. Также можно будет узнать точное количество заболевших в той или иной местности, количество подозрений на новый китайский коронавирус, который вызывает пневмонию.

При этом компания будет транслировать только данные и статистику из официальных источников информации.

Напомним, пользователям Xiaomi и Redmi также доступна онлайн-карта распространения коронавируса. Информацию о темпах того, как болезнь шагает по миру, сколько людей умерло и заразилось, можно получить, обратившись за помощью к голосовому помощнику.