Суперфлагман Xiaomi Mi 10 теперь можно рассмотреть на официальном изображении

Компания Xiaomi опубликовала первое официальное изображение смартфона Xiaomi Mi 10, который позиционируется как суперфлагман.

Дата анонса устройства запланирована на 13 февраля. Уже через три дня все тайны гаджета будут раскрыты.

Xiaomi ранее на официальных тизерах лишь навязчиво рекламировала свой суперфлагман, но не раскрывала его особенностей. Сегодня же на своей страничке в китайской социальной сети Weibo выложила полноценное изображение. Впрочем, без интриги и тут не оьошлось - на фото гаджет позирует не во весь рост, но зато с разных сторон.

На изображении можно увидеть его в голубой и розово-оранжевой расцветке. В подписи к фото производитель отмечает, что Xiaomi всегда намеревалась сделать телефон мечты. И, похоже, ей это удалось в модели Xiaomi Mi 10.

Отмечается, что суперфлагман - это результат работы сотрудников компании в течение десяти лет.

Фотография подтверждает слитую инсайдерами информацию о наличии камеры с четырьмя модулями (один из них на 108 Мп), а также наличие селфи-камеры в левом верхнем углу.

В соответствии с утечкой, Mi 10 обойдется в $599 ив базовой версии 8/128 Гбайт. Стоимость 8/256 Гбайт составит $642, а 12/256 Гбайт будет стоить не менее $699. Mi 10 Pro самая дорогая - цены на нее будут стартовать от восьми сотен в американской валюте.