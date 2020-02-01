Xiaomi Mi 10 получил «пугающую технологию»

Через несколько дней состоится презентация смартфона Xiaomi Mi 10.

Конечно же, компания стремиться повысить интерес к этой новинке. И это успешно удается генеральному директору компании Xiaomi Лей Цзюню. Он активно публикует информацию о Xiaomi Mi 10 на своей странице в соцсети Weibo.

Как рассказал Лей Цзюнь, Xiaomi Mi 10 получил новую технологию, которую он назвал «пугающей» в хорошем смысле этого слова.

Многие пользователи помнят, как впервые словосочетание «пугающая технология» было введено в обиход, когда Huawei рекламировала свою технологию GPU Turbo, а теперь же она есть у большинства производителей смартфонов.

Xiaomi Mi 10, объясняет Лей Цзюнь, имеет уникальные на данный момент показатели работы системы охлаждения. Xiaomi Mi 10 сравнили с флагманским камерофоном Huawei Mate 30 Pro 5G. Оба смартфона тестировались под нагрузкой в игре в течение 45 минут. Как показал эксперимент, Xiaomi Mi 10 нагревается гораздо слабее.

Стоит отметить, что для Xiaomi Mi 10 используют качественно новые материалы, а для контроля температуры теперь используются пять датчиков вместо одного. Это и позволило добиться таких показателей работы гаджета.