Vivo готовит новый необычный смартфон

Компания Vivo готовится вывести на рынок необычный смартфон, который получит уникальную камеру.

Vivo уже не раз удивляла своими гаджетами. Так, ранее она показала концепт Apex 2019, который был лишен разъемов и физических клавиш. В этот раз, как сообщает инсайдер Ben Geskin, компания хочет представить еще один необычный смартфон. Он опубликовал его изображение, но оно не является официальным, поэтому может существенно отличаться от того, что будет создано в итоге.

Особенностью этого смартфона может стать «переменный оптический зум» и суперстабилизированная камера. Хотя модуль основной камеры будет состоять лишь из двух датчиков, один из которых имеет разрешение на 48 Мп, фотографии камера будет делать высокого качества. Достичь высокого качества удастся за счет новой системы стабилизации.

Еще одной особенностью этой камеры будет ее зум. Он может иметь параметры 5-7.5x. Пока неясно, что именно под этим подразумевается, но явно что-то новенькое для рынка смартфонов.

Возможно, что фронтальная камера этого смартфона будет размещена на выезжающем модуле.

Что же касается внешнего вида, то можно отметить фактически отсутствующие рамки и сильно изогнутый на боковых гранях экран.

Презентация этого смартфона может состояться уже 23 февраля.