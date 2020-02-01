Новое ПО позволит сэкономить приложениям до 85% памяти смартфона

Вчера, 21:58

Сергей Нилов

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Новое ПО позволит сэкономить приложениям до 85% памяти смартфона

Нехватка памяти - главная проблема современных смартфонов. Притом, неважно, какой накопитель стоит в устройстве - его всегда мало. Современные приложения очень «прожорливые», а некоторые браузеры вообще могут быть «тяжеловесами», для которых нет предела. Для того, чтобы решить проблему с нехваткой места, инженеры из Университета Пердью создали так называемое потоковое программное обеспечение.

ПО позволит приложениям сэкономить до 85 процентов места на смартфоне. Суть его в том, что данные и вычислительные мощности в приложение передаются только тогда, когда это необходимо - в момент использования, к примеру.

В таких условиях приложение использует только пространство, которое необходимо ему в текущий момент.

Заметим, что потоковое ПО работает по аналогии с механизмами работы таких потоковых сервисов, как Netflix. Пользователи не загружают себе через приложение все фильмы, а смотрят избирательно через интернет.

Также будет работать и программа для экономии места - в режиме реального времени она будет отправлять части кода и тяжелые файлы.

«Компоненты приложения, такие как тяжелое видео, графика или пути кода, мгновенно передаются в потоковом режиме, несмотря на возможные ошибки и замедления в сотовой сети», - цитирует «Хайтек» слова ведущего автора исследования Саураба Багчи.

К слову, тестирование показало, что потоковое ПО не влияет на скорость смартфона и не замедляет его.

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