Microsoft свежим обновлением исправила «прощальный баг» в Windows 7

Американская компания Microsoft неожиданно для многих выдала еще одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя ее поддержка завершилась еще 14 января. Как оказалось, в Редмонде все же решили исправить так называемый «прощальный баг».

Обычные пользователи Windows 7 лишились поддержки 14 января 2020 года (корпоративные могут за определенную плату рассчитывать на нее еще несколько лет). В этот день всем на ПК пришло широкоэкранное оповещение о том, что поддержки больше не будет, а также финальный апдейт.

Преднамеренно это было или нет, но после обновления вместо обоев на компьютерах появился черный фон.

«Темная тема» не пришлась по вкусу пользователям «семерки», которые не хотят менять ее на «десятку», активно продвигаемую компанией.

Апдейт вызвал широкое обсуждение в сети, поэтому в Редмонде свой прощальный баг решили исправить.

Свежее обновление Windows 7 с номером KB4539602 касается только этого и исправляет ошибку, вызвавшую черный фон вместо обоев.

Патчем можно воспользоваться, вручную проверив наличие обновлений через панель управления Windows. В Microsoft сообщили, что предназначается оно для пострадавших пользователей Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1.