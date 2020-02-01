Популярный смартфон Honor 20i стал почти вдвое дешевле

Принадлежащий Huawei бренд Honor обвалил цену на смартфон Honor 20i, который дебютировал на рынке весной 2019 года. Сейчас в Китае эту модель можно купить по нереально низкой цене.

Honor 20i с 6 «гигами» оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти любой желающий может купить всего лишь за 124 доллара. В момент дебюта смартфона его ценник составил 238 долларов, сообщает iXBT, ссылаясь на MyDrivers.

Эксперты отмечают, что в своем сегменте это лучший смартфон по такой нереально низкой цене.

У Honor 20i дисплей диагнональю 6,21 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей с каплеобразным вырезом. Построен он на однокристальной платформе Kirin 710. Есть версии с 4 и 6 Гб оперативной памяти, а также 64 и 128 Гб памяти встроенной.

У гаджета тройная камера, с сенсорами на 24, 8 и 2 Мп. «Фронталка» получила датчик на 32 Мп.

Емкость аккумулятора смартфона - 3400 мАч.