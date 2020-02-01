Эксперты назвали опасные приложения в Google Play

В Google Play обнаружено несколько опасных приложений

Эксперты по безопасности из японской компании Trend Micro рассказали о том, что в онлайн-магазине Google Play они обнаружили несколько опасных приложений.

Все эти программы лучше удалить, считают в Trend Micro. По словам специалистов, найденные оптимизаторы и утилиты несут до 3 тыс разных вариантов вредоносного кода, которыми заражают смартфоны.

Приложения довольно популярны, их общее количество установок достигло 470 тысяч. Из Google Play они уже удалены. И сейчас эксперты советуют их удалить также пользователям, если они остались на смартфонах.

Стоит отметить, что многие опасные приложения злоумышленники пытались выдать за безвредные и популярные. Поэтому старались размещать под ними множество положительных отзывов, чтобы пользователи не боялись их скачивать.

Как объяснили эксперты, вредоносные приложения могли запускать навязчивую рекламу, также они могли входить в учетные записи пользователя в Google и Facebook. Приложения могут без ведома пользователя делать скриншоты, менять настройки, открывать ссылки, записывать звук, совершать звонки, воровать контакты, отправлять, получать и удалять сообщения, заблокировать устройства, получить данные о местоположении, зашифровать файлы, получать удаленные команды через Twitter и Telegram, и так далее.

Стоит отметить, что эти вредные приложения маскируются под системные. Поэтому пользователь может и не знать, что его гаджет заражен.

Специалисты Trend Micro озвучили список этих приложений:

Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler — загрузок 10 000+

Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler — загрузок 50 000+

Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler — загрузок 100 000+

Quick Games-H5 Game Center — загрузок 100 000+

Rocket Cleaner — загрузок 100 000+

Rocket Cleaner Lite — загрузок 10 000+

Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager — загрузок 100 000+

LinkWorldVPN — загрузок 1 000+

H5 gamebox — загрузок 1 000+

Стоит отметить, что эти приложения пользуются популярностью в Японии, Израиле, Тайване, США, Индии и Таиланде.