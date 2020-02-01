Цены на смартфоны серии Samsung Galaxy S20 шокировали потенциальных покупателей

Через несколько дней на рынки многих стран выйдет линейка смартфонов флагманской серии Samsung Galaxy S20.

Поклонники бренда активно обсуждают, какими могут быть эти новинки, ведь для флагманов южнокорейская компания всегда старается подготовить самые инновационные решения.

Но, какими бы не были новые Samsung Galaxy S20, их ценник стал шоком для многих потенциальных покупателей. Финальные цены для рынка США стали известны еще до того как смартфоны появились в продаже.

Так, базовая версия Samsung Galaxy S20 обойдется в 999 долларов, а за Samsung Galaxy S20+ придется выложить уже не менее 1199 долларов. Премиальная версия Samsung Galaxy S20 Ultra обойдется уже минимум в 1399 долларов.

Стоит отметить, что в США сейчас топовая версия iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти доступна за 1249 долларов, а версия на 512 ГБ флэш-памяти обойдется в 1449 долларов.

Опрос уже показал, что многие американские пользователи не готовы выложить 1400 долларов за смартфон Samsung. Заплатить столько за эту новинку готовы только 21,45% опрошенных, да и то, если все слухи об этом флагмане окажутся правдой.

Пользователи действительно ждут, что у Samsung Galaxy S20 Ultra будет 108-мегапиксельная камера с гибридным 100-кратным зумом, большой безрамочный экран и мощный процессор.

Стоит отметить, что на европейском рынке цены на Samsung Galaxy S20 будут еще выше. За Samsung Galaxy S20 Ultra придется заплатить уже 1560 евро. Предварительно, цены будут такими:

Galaxy S20 с 8 ГБ ОЗУ — 900/910 евро (в зависимости от страны)

Galaxy S20 5G с 12 ГБ ОЗУ — 1000/1010 евро

Galaxy S20+ с 8 ГБ ОЗУ — 1000/1010 евро

Galaxy S20+ 5G с 12 ГБ ОЗУ — 1100/1110 евро

Galaxy S20 Ultra 5G с 12 ГБ ОЗУ — 1350/1360 евро

Galaxy S20 Ultra 5G с 16 ГБ ОЗУ — 1550/1560 евро

Напомним, официальный дебют флагманской серии Samsung Galaxy S20 запланирован на 11 февраля и будет проходить в рамках Galaxy Unpacked.