У галактики Кокон в созвездии Гончие Псы обнаружилось два ядра

Астрофизики выяснили, что у соседней с Млечным Путем галактики Кокон (название в каталоге - NGC 4490), расположенной на расстоянии 25 миллионов световых лет от Земли в созвездии Гончие Псы, имеется не одно ядро, а два.

Они пока что представляют раздельные структуры, но приближаются навстречу друг другу и вскоре сольются в одно целое.

Одно из ядер наблюдается в видимом диапазоне, но второе от наблюдений, проводимых в оптической части спектра, скрыто за пылью. Как отмечает «АстроНьюс», оно наблюдается лишь в инфракрасном свете и в радиодиапазоне.

Знание того, что у этой галактики два ядра, дает астрономам основание считать, что Кокон в прошлом был двумя галактиками, которые двигались навстречу друг другу и в результате произошло столкновение.

Оно и привело к образованию туманностей - областей с активным звездообразованием.

Астрофизики подчеркивают, что из этой галактики не стоит делать сенсационное явление. Оно не уникально, но вместе с тем крайне редкое. По состоянию на сегодня ученые владеют информацией только о сотне галактик с двойным ядром.