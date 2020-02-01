Caviar анонсировал спецверсию гибкого смартфона Galaxy Z Flip с Джокером и Харли Квинн

По случаю выхода фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» отечественная компания Caviar анонсировала спецверсию нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip с Джокером и Харли Квин.

Состоятельных покупателей ожидают три спецверсии этой современной раскладушки. В частности, к выходу готовится классическая модель Carbon Titanium, золотая версия Gold Edition, а также оригинальная вариация Samsung Galaxy Z Joker & Harley Quinn.

Сообщается, что корпус гаджета покрыт 24-каратным золотом. По периметру на нем расположились четыре масти карточной колоды. На лицевой стороне смартфона красуется лицо Джокера, а на тыльной - Харли Куинн.

Количество таких смартфонов будет ограниченным - всего 54. Примечательно, что число выбрано неспроста. Производитель обыгрывает количество смартфонов с количеством карт в игральной колоде.

Samsung Galaxy Z Joker & Harley Quinn, разумеется, дешевым не будет. Купить его можно за 5 210 долларов.

Версия Samsung Galaxy Z Carbon Titanium обойдется в 5 690 долларов, а золотая - в 6 000 «зеленых».