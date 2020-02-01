В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Компания Huawei в пятницу, 7 февраля, дала старт продажам в России камерофона Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google. Приехал он как в традиционных расцветках, так и в новой, в романтик-стиле - такая актуальна в преддверии Дня всех влюбленных и Международного женского дня 8 Марта.

Во время первого этапа предзаказа от 25 ноября минувшего года камерофон достался ограниченному количеству россиян - всего лишь 300 человек стали его владельцами. Хотя заявок на сайте онлайн-магазина Huawei было оставлено свыше 6 тысяч, сообщает ТАСС.

Huawei Mate 30 Pro - первый смартфон от китайского бренда с собственными мобильными сервисами Huawei (HMS). Линейка Huawei Mate 30 сделана на базе ОС Android 10, вышла она с собственным Huawei Браузером и магазином приложений Huawei AppGallery. В последнем покупателей ожидают приятные бонусы и подарки.

Смартфон получил дисплей разрешением 2400х1176 пикселей и диагональ 6,53 дюйма и аккумулятор на 4500 мАч, поддерживает функцию быстрой зарядки на 40 Вт. Построен он на чипсете нового поколения Kirin 990. Главное его достоинство - в Leica на четыре модуля (кинообъектив на 40 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольным модулем на 40 МП, телеобъективом на 8 МП, объективом для измерения глубины резкости в 3D). Селфи-камера получила сенсор аж на 32 Мп, имеется датчик распознавания жестов.

Huawei P30 Pro в новом цвете (космический серебристый) в Россию пришел за 69 990 рублей. Такой же ценник в розничных магазинах будет стоять и на старые расцветки - бело-голубой, сине-зеленый и черный.