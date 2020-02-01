Новая Motorola Razr 2019 выдержала всего лишь 27 000 сгибаний

Новый смартфон Motorola Razr 2019 разочаровывает своих владельцев. Первые пользователи, которые получили устройство по предзаказу, нарекают на качество сборки. Эксперты после тестирования гаджета также подтверждают: новинка претендует на недолговечность.

Шестого февраля смартфон должен был поступить в продажу, но дату перенесли на 18-ое число месяца из-за повышенного спроса.

Новинку получают только те, кто успел оформить предзаказ. Специалисты после тестирования устройства не разделяют сложившийся ажиотаж, ведь гибкий смартфон способен выдержать только 27 000 сгибаний.

На YouTube-канале CNET выложен ролик хронометражом в четыре часа, где показан процесс сгибания и разгибания новинки посредством специального устройства. Через неполные четыре часа всплыла первая проблема. Выяснилось, что гаджет через 27 000 циклов сгибаться отказался.

Тем не менее, при включении Motorola Razr 2019 выяснилось, что его экран работоспособный и не был поврежден. На месте сгиба не было видно и отчетливой складки, уточняет iXBT.com.

Эксперты отмечают, что после того, как смартфон отдохнул, он снова начал сгибаться и разгибаться, хотя и с большим трудом - слышны отчетливые скрипы и щелчки.