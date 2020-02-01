Xiaomi Mi 10 получит 50-кратный зум

Сетевой инсайдер Xiaomishka в своей Твиттер-публикации рассказал, что новый флагман Xiaomi Mi 10 обзаведется 50-кратным зумом. Как он работает, информатор продемонстрировал на видео.

Ранее инсайдеры рассказали, что Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получили датчик основной камеры на 108 Мп - точно такой же, как у дорогого конкурента - Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом информации о зуме не было до сих пор, хотя о зуме флагмана из Южной Кореи слагались оды, ведь он 100-кратный.

Теперь же стало известно, что аппараты линейки Xiaomi Mi 10 получат 50-кратное увеличение. На видеоролике, обнародованном инсайдером, зум показан в действии. Но при этом трудно понять, на каком конкретно гаджете. Эксперты iXBT отмечают, что это одинаково может быть как Xiaomi Mi 10 или Mi 10 Pro, так и Xiaomi Mi Note 10.

Презентация линейки состоится не 10 февраля, как указывалось ранее, а 13-ого - в форме онлайн-конференции. А на День влюбленных смартфоны уже поступят в продажу.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном с оперативной памятью LPDDR5.