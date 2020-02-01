Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном с оперативной памятью LPDDR5

Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном, который получит новую оперативную память LPDDR5. Она позволит значительно увеличить скорость передачи данных и время автономной работы устройства.

Micron Technology на днях объявила, что приступает к массовым поставкам планок памяти LPDDR5. В 2020 году такой обзаведутся многие смартфоны, но первой «ласточкой» станет Xiaomi Mi 10.

Сама компания обнародовала в сети результаты сравнительного анализа двух Xiaomi Mi 10с памятью LPDDR5 и LPDDR4x. Они показали значительное превосходство первой. Такая планка позволила увеличить время автономной работы смартфона на 10 процентов. К тому же, скорость передачи данных возросла на 50 процентов, а энергопотребление уменьшилось - на 20 процентов.

Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь, изучив результаты тестирования, решил, что LPDDR5 будет стоять во всх смартфонах линейки Xiaomi Mi 10. Предположительно, она будет состоять из шести моделей.

Лей Цзюнь, как отмечает iXBT.com, уточнил, что в Xiaomi Mi 10 будет использоваться память LPDDR5 от двух производителей - Micron и Samsung. Южнокорейский гигант запустил массовое производство планок еще раньше.

Кроме того, у Xiaomi Mi 10 от Samsung будут и экраны. Гендиректор компании охарактеризовал их как «очень хорошие». Новинка будет презентована уже 10 февраля.

К слову, новая оперативная память будет использоваться в 2020 году многими производителями. Ее получат смартфоны Redmi, Realme, Nubia, iQOO.