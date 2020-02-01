Samsung Galaxy M31 получит многомодульную камеру с 64-Мп сенсором

Сегодня, 09:45

Анна Лисова

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Samsung Galaxy M31 получит многомодульную камеру с 64-Мп сенсором

Южнокорейская компания Samsung готовится к презентации своих новых смартфонов и один из них, возможно, будет Samsung Galaxy M31.
Пока официальной информации об этой новинке мало, но некоторые сведения о его технических характеристиках уже появились в Сети.
Samsung Galaxy M31 получит многомодульную основную камеру с главным датчиком на 31 Мп. Также будут сенсоры на 8 Мп и 5 Мп.

Скорее всего, Samsung Galaxy M31 получит фирменный процессор Exynos 9611. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Обработкой графики занят контроллер Mali-G72 MP3.
Как сообщалось ранее, у Samsung Galaxy M31 будет 6Гб оперативной памяти, а встроенной будет 32 или 64 ГБ. Samsung Galaxy M31 оснастят аккумулятором на 6 000 мАч
Работать Samsung Galaxy M31 будет на операционной системе Android 10.
Стоимость данной новинки, если верить инсайдерской информации, будет на уровне 200 долларов США.

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