Xiaomi Mi 10 разочаровал соотношением цены и качества еще до выхода

Через несколько дней состоится официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 10.

Но еще до выхода этого смартфона на рынок инсайдер Xiaomishka сообщил, какие цены будут на Xiaomi Mi 10. И эта информация разочаровала многих потенциальных покупателей, мечтавших приобрести новенький смартфон.

Так, базовая версия Xiaomi Mi 10 с 8 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти будет стоить около 600 долларов. Это по нынешнему курсу около 38 тыс рублей. Ранее же сообщалось, что за эту модель придется заплатить 500 долларов.

Версия Xiaomi Mi 10 Pro, получившая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, обойдется минимум в 742 доллара, пишет IXBT.

Также компания обещает создать специальную версию Xiaomi Mi 10 с 12/256 ГБ ценник которой будет более скромным.

Тем не менее, такой уровень цен шокировал покупателей. В соцсетях уже звучат негативные комментарии касательно того, что ценник Xiaomi Mi 10 гораздо выше, чем ожидалось и гаджет не так уж хорош, чтобы платить за него такие деньги.