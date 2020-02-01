Подробные характеристики наушников Samsung Galaxy Buds+ рассекречены еще до анонса

На следующей неделе запланирован дебют новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+. Новинка стала одной из самых ожидаемых и вызвала немалый ажиотаж еще до официального анонса.

Удержать интригу у производителя из Южной Кореи не получилось - сетевой информатор Эван Бласс поработал на славу и выложил практически все технические характеристики новинки, сравнив при этом ее с Samsung Galaxy Buds.

По словам инсайдера, отличительной чертой новых наушников станет увеличенное время автономной работы и емкость аккумулятора. В них можно прослушивать музыку в течение 11 часов, с зарядкой от футляра - до 22 часов!

К тому же, стал быстрее и сам процесс зарядки. Всего лишь 3 минуты принесут пользователю целый дополнительный час прослушивания музыки, отмечает iXBT.com.

Новинка также будет поддерживать одновременное подключение сразу к нескольким устройствам. Улучшилось и само качество звука.

В сети ранее сообщалось, что Galaxy Buds+ будут стоить на 50 процентов дороже своего предшественника. Но инсайдер опровергает сию информацию. Если сейчас в Штатах можно приобрести Galaxy Buds за 129 долларов (в РФ за 9990 рублей), то новая модель выйдет всего на 20 долларов дороже.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ будут презентованы широкой публике на спецмероприятии 11 февраля. Состоится также в этот день и презентация флагманских смартфонов Galaxy S20.