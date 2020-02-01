У iPhone 11 Pro эксперты зафиксировали запредельный уровень излучения

Уровень радиочастотного излучения смартфона iPhone 11 Pro в два раза превышает допустимое значение, установленное Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Об этом сообщает Mydrivers, ссылаясь на результаты исследования, которое было проведено независимой лабораторией.

Как объяснили эксперты, чтобы выяснить уровень радиочастотного излучения используется удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR). Допустимым предельным значением считается не более 1,6 Вт/кг. Только такие устройства получают сертификаты соответствия от Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксперты независимой лаборатории заявили, что у iPhone 11 Pro этот показатель радиочастотного излучения достигает значения в 3,8 Вт/кг.

После того как эта информация попала в поле зрение Федеральной комиссии по связи, было проведено повторное тестирование iPhone 11 Pro. Оно показало, что действительно при наихудших условиях эксплуатации в некоторых случаях радиочастотное излучение iPhone 11 Pro поднимается выше установленного порога. Но, заявляют в FCC, устройство может использоваться в США, поскольку в обычных сценариях использования смартфон не представляет опасности для здоровья или безопасности пользователей.

Представители Apple заявили, комментируя эту ситуацию, что все устройства, которые компания выводит на рынок, не нарушают нормы и установленные рекомендации касательно воздействия электромагнитного излучения.