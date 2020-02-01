В Google Play найдены 24 опасных приложения, которые скачали 382 млн раз

24 потенциально опасные приложения, которые могут отслеживать активность пользователя, обнаружили эксперты кибербезопасности компании VPNpro в Google Play.

Эти программы-шпионы суммарно пользователи скачали 382 миллиона раз, пишет издание Вести.

Эксперты уже выяснили, что данные программы были созданы и размещены в официальном магазине Google при поддержке холдинга TCL, который тесно связан с китайскими властями. Этот холдинг владеет правами на выпуск смартфонов под марками Alcatel, HP/Palm и BlackBerry. Установлено, что TCL действовал через сеть подставных фирм. Главная подконтрольная ему компания, Shenzhen HAWK, размещала в официальном магазине вредоносные программы от имени пяти разработчиков, таких как Tap Sky и Hi Security. Среди шпионских программ встречаются игры, браузеры, лаунчеры, файловые менеджеры, прогноз погоды, антивирусы, VPN и другие полезные и интересные пользователям приложения.



6 из 24 программ шпионов запрашивали у пользователя доступ к камере, а 2 – к звонкам. 15 из этих программ могли сохранять GPS-координаты устройства и считывать данные с внешнего накопителя. 14 программ-шпионов собирали информацию о сотовой сети, а одно из приложений могло записывать звук. Еще одна программа могла «работать» с адресной книгой.

Собранную информацию программы передали на серверы, которые расположены в Китае. В частности, так делала шпионская программа Weather Forecast, которую скачали более чем 10 млн раз.

В Google уже заявили о том, что убрали эти приложения и порекомендовали пользователям удалить со своих смартфонов как можно скорее те приложения, которые были упомянуты в докладе VPNpro.