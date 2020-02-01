Xiaomi может выпустить первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 865

Китайская компания Xiaomi может первой в мире выпустить смартфон, который будет работать на базе процессора Snapdragon 865.

Анонс Snapdragon 865 состоялся не так давно, но уже стало известно о том, что некоторые компании начали работу над смартфонами, которые будут работать на базе процессора от Qualcomm. Этот процессор, заявляют его создатели, позволит создавать смартфоны, которые будут по производительности гораздо лучше нынешних.

Как рассказал представитель Xiaomi Лин Бин, в планах компании создать смартфон с новым чипом.

Ранее стало известно, что компания Samsung готовится 11 февраля представить устройства на базе Snapdragon 865. Этот же процессор могут получить смартфоны Xiaomi Mi10 и Mi10 Pro. Их презентация, может состояться на день раньше, чем свои новые гаджеты покажет южнокорейский бренд.

Впрочем, и смартфоны от Xiaomi, и новинки Samsung появятся на рынке фактически одновременно. К тому же, судя по всему, китайская компания будет проводить презентацию онлайн, поскольку в КНР сейчас предпринимаются меры по предотвращению распространения короновируса и массовые мероприятия в этой стране стараются не проводить.