Xiaomi представил недорогой смартфон Poco X2

Состоялась презентация недорого смартфона Poco X2, который заменит Poco F1.

В компании Хiaomi считают, что этот гаджет может стать новым народным флагманом. Его презентация состоялась в Индии, ведь с этой страны начнутся его продажи.

Устройство, несмотря на довольно умеренную цену, имеет неплохие технические характеристики. Poco X2 получил экран с диагоналю в 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а также систему жидкостного охлаждения.

Работать он будет на однокристальной системе среднего класса Qualcomm Snapdragon 730G. Poco X2 укомплектован от 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и минимум 64 ГБ флэш-памяти UFS 2.1.

Стоит отметить, что производитель предусмотрел для этого гаджета специальный режим Game Turbo 2.0, который предназначен для оптимизации телефона при работе с разнообразными приложениями, в том числе ресурсоемкими.

Poco X2 укомплектовали батареей на 4500 мА•ч. Плюсом этого смартфона можно назвать и то, что он поддерживает 27-ваттную быструю зарядку. Гаджет сразу же комплектуется соответствующим адаптером.

Основная камера Poco X2 получила датчик Sony IMX686 разрешением 64 Мп. Широкоугольная камера имеет разрешение 8 Мп. Также в блоке камеры еще есть 2-мегапиксельные датчика. А его фронтальная камера получила датчики на 20 и 2 Мп.

За минимальную версию в 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб флэш-памяти придется отдать 224 доллара. А версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти получила ценник в 280 долларов.