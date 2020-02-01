Опубликованы цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20

Сегодня, 15:25

Анна Лисова

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Опубликованы цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20

11 февраля будет представлена линейка Samsung Galaxy S20.
Ранее в Сети уже звучала информация, что ценник новой линейки Samsung будет высоким. Теперь же это подтвердилось.
Главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter информацию о ценах всех моделей линейки Samsung Galaxy S20.

Исходя из этой информации, ценник Samsung Galaxy S20 стартует от 900 евро. За Samsung Galaxy S20+ придется заплатить не менее 1000 евро, а ценник Samsung Galaxy S20 Ultra будет стартовать с отметки 1100 евро. Такие цены будут действовать в Великобритании.
Какие цены будут на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20 сказать сложно. Но, исходя из предыдущих лет, они будут либо немного дороже, либо на таком же уровне. Рассчитывать, что в России Samsung Galaxy S20 обойдется дешевле, чем в Европе, не стоит.
Напомним, Samsung Galaxy S20 покажут 11 февраля на презентационном мероприятии. Ожидается, что в этот же день Samsung представит свою новую раскладушку.

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