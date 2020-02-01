На Марсе заметили базу инопланетян

NASA продолжает скрывать от людей то, что на Марсе могут бывать, или даже живут постоянно представители внеземной цивилизации, считает уфолог из Тайваня Скотт Уоринг.

Он рассказал, что на снимках NASA, которые были сделаны 16 апреля 2019 года, обнаружил базу пришельцев, которая расположилась на поверхности Марса. При этом в NASA доступ к этим снимкам не закрывают, и заявляют, что на фото запечатлен лишь рельеф Красной планеты.

В тоже время уфолог уверен, что на снимках ему удалось найти доказательства того, что инопланетяне построили на Марсе базу. Ее, считает Скот Уоринг, можно использовать, чтобы колонизировать эту планету.

«Почти все строения выглядят неповрежденными и, вероятно, могут быть отличным местом для колонизации людей. Это потрясающе! Это стопроцентное доказательство существования древней инопланетной расы, когда-то жившей на Марсе», – заявляет уфолог.

И хотя в комментариях к видео собралось немало тех, кто тоже считает, что на снимке база пришельцев, скептики уверены, что это природные образования, которые не имеют никакого отношения к инопланетянам.