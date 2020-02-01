Продажи iPhone могут обрушиться из-за коронавируса

Коронавирус, вспышка которого зафиксирована в китайском Ухане, уже повлиял на множество сегментов мировой экономики. Влияние короновируса может усилиться, считают эксперты, если врачам не удастся остановить его распространение.

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что коронавирус негативно повлияет на продажи iPhone. Он изменил свой предыдущий прогноз по поставкам iPhone в первом квартале 2020 года снизив его на 10% до 36-40 миллионов устройств.

В Сети уже прозвучала информация о том, что при производстве iPhone могут возникнуть трудности, и вирус станет причиной дефицита некоторых комплектующих.

Минг-Чи Куо предполагает, что iPhone 9, который ранее планировалось представить в марте, выйдет в запланированные сроки. Но при этом его поставки могут быть очень ограниченными, поскольку наладить массовое производство этого гаджета компания не сможет, ведь его планировалось собирать в Китае.

Стоит отметить, что Apple уже пришлось закрыть свои офисы и фирменные магазины на материковой части Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса. Поэтому сейчас уже поставки смартфонов этой компании на китайском рынке сократились на 50-60% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.