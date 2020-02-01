В России 7 февраля стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro будет доступен на российском рынке с 7 февраля.

Приобрести Huawei Mate 30 Pro можно было и раньше. Но он появился в очень ограниченных количествах в фирменных магазинах компании Huawei в Москве. Через несколько дней приобрести новинку могут все желающие.

Полная цена Huawei Mate 30 Pro без скидок и предложений составляет 69 999 рублей. За эти деньги покупатель получит гаджет с 6,53-дюймовый Flex OLED-дисплеем с разрешением 2400×1176 пикселей, 8-ядерным процессором Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ.

Отдельно эксперты выделяют квадрокамеру этого гаджета, главный модуль которой имеет 40 Мп. Селфи-камера Huawei Mate 30 Pro на 32 Мп.

Гаджет получил аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки (40 Вт) и беспроводной зарядки (27 Вт).

На Huawei Mate 30 Pro не установлены сервисы GMS, но покупатели могут воспользоваться альтернативными программами HMS.