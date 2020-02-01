Астрономы обнаружили эхо от черной дыры

В 2017 году ученые обнаружили гравитационные волны, которые появились в результате столкновения двух нейтронных звезд в космосе. Исследуя это гравитационно-волновое событие, пара физиков предположила, что одна черная дыра может не вписываться в стройную модель, основанную на Общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна.

В ОТО черные дыры - простые объекты. Они являются бесконечно плотными сингулярностями, или точками, которые окружены гладкими горизонтами событий, за которые невозможен выход ни света, ни материи, ни энергии. Ранее все полученные экспертами данные по черным дырам всегда вписывались в эту картину.

Однако в 1970-е гг. появилась серия работ Стивена Хокинга, где он пишет о том, что границы черной дыры не являются идеально гладкими. Так называемое «размазывание» границ осуществляется эффектами квантовой механики, которые названы «хокинговским излучением». После этого стали появляться такие модели черных дыр, в которых вместо идеально гладких горизонтов событий были покрытые «пухом» структуры.

Команда астрономов во главе с физиком Нияешом Афшорди провела исследование, в котором было обнаружено «эхо», исходящее от одной из черных дыр. Это эхо может свидетельствовать о наличии «пуха» вокруг черной дыры.

Противники гипотезы Хокинга отнеслись к такому открытию скептически.



«Это не первое заявление такого рода со стороны данной исследовательской группы, - заявил Максимилиано Иси из Массачусетского технологического института, США. – К сожалению, другие группы не смогли воспроизвести их результаты – и отнюдь не от недостатка опыта».

Иси сослался на попытки обнаружить такие же эхо, которые не увенчались успехом.

Афшорди ответил на это, что новое исследование его команды обладает высоким уровнем чувствительности и надежности.