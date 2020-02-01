Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.

В прошлом году было представлено несколько смартфонов с гибким корпусом. Но ни один из них не смог зарекомендовать себя как надежный и долговечный гаджет. Похоже, Motorola Razr тоже не станет смартфоном, который сможет работать не один год.

Пользователи, которые уже получили Motorola Razr, рассказали о его главных недостатках и дефектах. Одним из дефектов, на который указал пользователь, стала зеленая полоса на экране. Она появляется при нажатии на левую управляющую кнопку Motorola Razr. Этот дефект был замечен на выставочной модели. Но не исключено, что и серийная версия будет работать аналогично.

Еще одним дефектом пользователи назвали то, что дисплей не прикреплен к корпусу в шарнирной части. Такое соединение, считают эксперты, может быть очень ненадежным.

Наличие таких дефектов, считают некоторые пользователи, является истинной причиной того, что компания откладывает старт продаж Motorola Razr. Впрочем, в Motorola говорят о том, что вынуждены отложить старт продаж из-за высокого спроса на этот гаджет.