В Realme раскрыли, какие смартфоны бренда могут получить Android 11

Владельцы многих мобильных гаджетов ждут обновления своих устройств до Android 10, но Google времени не теряет и уже давно разрабатывает Android 11.

Анонс новой версии операционной системы ожидается со дня на день. Тем более, что многие компании уже составляют список своих устройств, которые получат апдейт. Например, китайский бренд Realme.

Недавно руководство индийского филиала Realme провело онлайн-конференцию с пользователями. Во время общения потребители продукции бренда спросили и про будущие обновления ОС.

Гендиректор подразделения Мадхав Шет напомнил, что Realme после вывода модели на рынок в течение двух лет проводит не менее одного обновления ОС, а также регулярно направляет закрывающие уязвимости «заплаты».

Что же касается прошивки на базе будущей версии Android 11, директор по маркетингу Realme India Фрэнсис Ван заверил, что ее точно получат владельцы смартфонов линеек X и X Pro.

С большой долей вероятности можно говорить, что Android 11 будет установлен на Realme X, Realme X2, Realme X2 Pro и Realme XT. Линейки Pro также могут рассчитывать на апдейт.

Прошивка на базе Android 11 будет разработана для Realme 3 Pro и Realme 5 Pro.