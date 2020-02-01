Роскосмос на доработку модуля МКС выделит 9 млрд рублей

Роскосмос планирует выделить на увеличение мощности строящегося научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС) порядка 9 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок, передает РИА Новости.

Модуль может быть доставлен ракетой-носителем «Протон-М» в 2023 году. Местом запуска определен космодром Байконур. Ввод в эксплуатацию этого модуля будет автоматически означать завершение строительства российского сегмента МКС

Узловой модуль "Причал" и научно-энергетический модуль могут вместо МКС отправиться к Луне и стать основой так называемой окололунной орбитальной станции.

В Роскосмосе сейчас в числе главных своих задач видят повышение энерговооруженности нового модуля, запуск которого может состояться уже через три года. На эти цели корпорация планирует освоить 2,7 миллиардов рублей в нынешнем году, в 2021-ом - 2,6 миллиарда. Всего же планируется потратить 9 миллиардов.

Напомним, сейчас в состав российского сегмента МКС входит пять модулей. В 2020-2022 годах планируется запустить еще два модуля.