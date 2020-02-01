Xiaomi Mi 10 Pro 5G выйдет с 16 Гб оперативной памяти на 865-м Snapdragon

Сегодня, 15:43

Сергей Нилов

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Xiaomi Mi 10 Pro 5G выйдет с 16 Гб оперативной памяти на 865-м Snapdragon

Проверенный сетевой инсайдер Xiaomishka приоткрыл некоторые технические подробности о юбилейном 5G-флагмане от Xiaomi версии Pro.

Согласно снимку экрана, модель потрясает воображение объемом оперативной памяти - целых 16 Гб.

У базовой модели Mi 10 объем оперативной памяти будет попроще, но все равно впечатлит - 12 Гб. Флеш-память у гаджета будет на уровне 512 Гб.

Оба смартфона будут построены на 865-м Snapdragon от компании Qualcomm.

Смартфон получит Full HD+ (1080 на 2080 пикселей), 6,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. У устройства основная камера выйдет на четыре модуля, с датчиками на 5, 12, 16 (или 20) и 108 Мп.

Порадует будущих пользователей и емкость аккумуляторной батареи - 5250 мАч.

Xiaomi обещает презентовать новинки, которые, как отмечают инсайдеры, слишком хороши, чтобы быть правдой, в конце марта текущего года.

Пока же в Китае несколько онлайн-площадок начали принимать предзаказы в форме депозита, а полноценные заказы начнут принимать после премьеры.

Mi 10 обойдется порядка $500, а  Mi 10 Pro  - $650.

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