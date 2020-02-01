Huawei в России распродает флагманские смартфоны со скидками до 17 тысяч рублей

В России китайская компания Huawei объявила новую акцию, которая предусматривает огромные скидки на флагманские смартфоны.

В рамках этой акции скидки на некоторые флагманы достигают 17 тыс рублей. Столько можно сейчас сэкономить, если приобрести Mate 20 Pro. Стоимость этого смартфона упала с 49,9 до 32,9 тысяч рублей.

На 20% упала цена также и на Huawei P30 PRO. Сейчас его ценник установлен на уровне 48 тыс рублей, хотя изначально он пришел на российский рынок с ценником в 60 тыс рублей.

Также по акционной цене в России сейчас продаются такие флагманские модели, как P30, P30 lite, Y7 2019, P Smart 2019.

Huawei объявила снижение цен не только на смартфоны. В России начали действовать скидки и на другие устройства китайского бренда. Поэтому сейчас можно удачно приобрести фирменные смарт-часы Huawei Watch GT 2, беспроводную гарнитуру FreeBuds 3, планшет MediaPad M5 Pro.

Стоит отметить, что эта акция продлится лишь до 2 февраля. Поэтому тем, кто хочет приобрести гаджет от Huawei, следует поторопиться, иначе можно упустить выгодный момент.