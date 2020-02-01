Отказ от цемента и бетона поможет сократить выбросы углекислого газа

Ученые Потсдамского института изучения климата рассказали, как можно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Для этого, по их мнению, надо отказаться от использования бетона и цемента. Исследование продемонстрировало, что замена этих материалов на экологически чистые позволит сократить выбросы парниковых газов примерно на 20 процентов, передает «Вечерняя Москва».

«Производство цемента и стали и дальше останется одним из главных источников СО2. Мы можем превратить эту проблему в средство для борьбы с глобальным потеплением, стимулируя использование дерева в строительной отрасли», - поведала климатолог Галина Чуркина.

Она уточнила, что на стадиях производства цемента атмосфера загрязняется огромными выбросами объем диоксида углерода, тяжелых металлов, едких газов.

Цемент можно заменить - например, экологически чистой древесиной, прочими материалами. Построенные дома на их основе смогут сами нейтрализовать парниковые выбросы.

Чуркина привела пример. Замена 10 процентов бетонных материалов на древесные приведет к поглощению 250 миллионов тонн газов. Если же увеличить долю использования природных материалов до 50 процентов, помещения смогут поглощать порядка одного миллиарда тонн углерода.

У древесины, по сравнению с цементом, есть только один минус - его горючесть. Однако натуральное дерево, правильно положенное и обработанное, почти такое же пожароустойчивое в зданиях, как и бетон.