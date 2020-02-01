Астрономы обнаружили загадочные «трещины» во Вселенной

Астрономы из университета Макгилла в Монреале (Канада) нашли во Вселенной загадочные трещины. Ученые считают, что эти провалы являются "останками времени". Появление трещин связывают с Большим взрывом. Об этом сообщает LiveScience.

Известно, что после Большого взрыва фазовый переход — процесс остывания — происходил неравномерно. В результате этого образовались "пузыри" материи, которые постоянно расширялись на огромные расстояния, пока не соприкасались с другими такими же "пузырями". В этих местах и возникли "трещины" в тканях пространства-времени. Некоторые ученые называют это "космическими струнами" в реликтовом излучении.

Эти струны были найдены еще раньше, но тогда они не были подробно изучены. По результатам исследования специалистами был разработан новый метод поиска "космических струн", который основывается на изменениях скорости расширения Вселенной. Этот метод опирается на скорость удаления от Земли атомов водорода в дальнем космосе. Ученые утверждают, что благодаря их обнаружению можно ответить на некоторые важные для физики и астрономии вопросы.