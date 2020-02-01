Назван рейтинг ТОП-7 самых красивых игр для смартфонов

Эксперты составили рейтинг семи самых красивых игр для смартфонов.

Сейчас на рынке множество различных игр, созданных для смартфонов. И в этом нет ничего удивительного, ведь уже созданы смартфоны, которые могут составить конкуренцию многим консолям. К тому же смартфон пользователь зачастую носит всегда с собой, и поэтому доступ к игре, установленной на него, у него есть всегда. Так что в том, что создаются все больше игр для смартфонов, нет ничего удивительного.

Первое место в топ-7 самых красивых игр для смартфонов эксперты поставили Darkness Rises. Этот RPG-слэшер является лучшим в своем жанре для мобильных платформ. Эксперты отметили захватывающий сюжет этой игры, богатый гемплей, а также то, что в игре хорошо реализована килл-камера.

Далее идет Shadowgun Legends. Этот шутер от первого лица открывает перед геймерами не только широкие игровые возможности, но и радует их красочной динамичной картинкой.

Третье место в рейтинге занял гоночный симулятор Asphalt 9: Legends.

Black Desert Mobile эксперты поставили на четвертое место. Версия для смартфонов, считают эксперты, не менее красочная, чем оригинал для мощных систем и по функционалу, а также по графическому наполнению мало чем отличается от оригинальной версии для ПК.

В топ также попал LifeAfter: Night falls. Эта игра, в которой придется сражаться с зомби, добивать пропитание, снаряжение и строительные материалы.

А кому надоели уже зомби, могут поиграть в аналогичный красочный продукт ARK: Survival Evolved, наполненный на этот раз динозаврами. Животных в этой игре можно приручать, но при этом от них может также исходит угроза.

Вошла в рейтинг и Call of Duty: Mobile. Данная серия насчитывает очень большое число частей, выходящих на самых разных платформах. У версии для ПК собралось за годы существования игры множество фанатов, а теперь в легендарный шутер можно играть и на смартфоне. Разработчики создали довольно качественный продукт, с хорошей графикой.