В Россию приехали праздничные лимитированные версии Huawei P30 Pro и наушников FreeBuds 3

Китайская компания Huawei привезла в России лимитированные версии смартфона P30 Pro и наушников FreeBuds 3. Они называются праздничными, так как выполнены в оригинальных расцветках по случаю двух праздников, которые будем отмечать вскоре - Дню всех влюбленных и Международному женскому дню 8 Марта.

Спецверсии гаджетов начнут продавать на прилавках отечественных магазинов уже с 7 февраля 2020 года. Лимитированная версия флагманского смартфона Huawei P30 Pro предполагает эксклюзивный цвет - дымчатый лавандовый.

При этом россияне по достоинству оценят тот факт, что стоимость аппарата в новой расцветке не изменится и останется на уровне прежней - 59 тысяч 990 рублей.

Наушники FreeBuds 3 станут отличным подарком ко Дню святого Валентина, так как будут привлекать к себе внимание из-за яркого красного цвета (краска нанесена в два слоя). Стоимость гаджета в праздничной версии - 10 тысяч 990 рублей.

Построен он на основе специального микропроцессора Kirin A1, которым обеспечиваются поддержка Bluetooth 5.1. Футляр для наушников поддерживает технологию беспроводной зарядки. В режиме прослушивания музыки наушники работают до 4 часов.