Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса белую розу

Сегодня, 06:14

Светлана Антонова

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Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса белую розу

Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня обнаружил белый бутон розы на Марсе. Специалист всегда убеждает в существовании разумной жизни вне Земли, но такой находке он был сам удивлен.

Скотт Уоринг проводит исследования на основании изучения снимков из космоса и заснятых очевидцами видео с НЛО. Он утверждает, что существуют древние цивилизации, а также разумные формы жизни на Марсе. Свои слова он подкрепляет найденными им артефактами на снимках. На этот раз уфолог заметил нераспустившийся бутон белой розы и предположил, что рядом может быть потомство этих растения.

Соответствующее видео он разместил в YouTube. Подписчики очень заинтересовались находкой и написали множество комментариев к записи.

И, как обычно, разделились на два лагеря. Некоторые поверили в то, что на видеоснимке представлен цветок. Скептиков оказалось больше, но это и неудивительно.

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