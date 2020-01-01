Новый смартфон Motorola будет называться Moto G Stylus

Компания Motorola планирует вывести на рынок новый смартфон, который получит стилус.

Уже известно название новой модели - Moto G Stylus. Гаджет, хоть и выйдет на рынок в ближайшее время, но существенно будет уступать смартфонам линейки Galaxy Note, считают эксперты.

Снимки этого смартфона уже появились в Сети.

Эксперты отмечают, что дизайн Moto G Stylus в целом в стиле смартфонов Motorola. Поэтому поклонникам бренда можно не бояться резких изменений во внешнем виде.

Moto G Stylus получит, скорее всего, камеру на 48 Мп. А вот какой будет камера для селфи точной информации пока нет. Известно, что диагональ гаджета будет 6,3-6,4 дюйма. Скорее всего он получит процессор Snapdragon 665.

Moto G Stylus будет выпускаться с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор на этот смартфон установят емкостью в 4000 мА·ч.

Презентация Moto G Stylus скорее всего состоится уже в февраля в рамках международной выставки, которая будет проходить в Барселоне.