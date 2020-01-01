В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.

На российский рынок вышел Nokia 7.2 в бирюзовом цвете с увеличенным объемом памяти 6/128 ГБ.

У Nokia 7.2 тройная камера на 48 Мп, с технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS. Nokia 7.2 – это первый смартфон, который позволяет делать снимки такого же качества, как и зеркальные фотоаппараты с оптикой ZEISS.

Также заслуживает внимания и фронтальная камера этого гаджета, ведь на Nokia 7.2 стоит фронталка на 20 Мп с оптикой ZEISS, которая делает высококачественные селфи. К тому же Nokia 7.2 имеет сенсор с ультрашироким углом обзора 118 градусов.

Изображения в Nokia 7.2 обрабатываются процессором Pixelworks, а также применяется активный HDR, что совокупно дает до 1 млрд оттенков цвета, более контрастное изображение и расширенный динамический диапазон.

У Nokia 7.2 корпус из матированного стекла с многослойным покрытием с применением технологии вакуумной металлизации. А для его экрана производитель выбрал прочное стекло Gorilla Glass. Раму гаджета изготовляют из полимерного композита нового поколения.

Работает Nokia 7.2 на оптимизированном процессоре Qualcomm Snapdragon 660.

Стоит отметить, что Nokia 7.2 вскоре обновится до Android 10.

Приобрести этот гаджет в России можно в интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнеров. Сейчас его ценник стартует от 19 990 рублей.