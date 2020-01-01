В России вышел на рынок отечественный слайдер за 2990 рублей

На российский рынок вышел новый кнопочный слайдер от компании Inoi.

В Inoi заявили, что это перевыуск премиальной модели. Новинка называется Inoi 288S и продаваться она будет лишь за 2990 рублей.

Выпускается Inoi 288S в цельнометаллическом корпусе, как этого хотели многие пользователи. У обновленной модели новый экран, к тому же слайдер стал тоньше и эргономичнее.





Впервые слайдер от Inoi появился на рынке в августе 2019 года. Компании удалось распродать все слайдеры лишь за 2 месяца. Поэтому и возникла идея сделать этот гаджет еще более совершенным. У Inoi 288S более качественный 2-дюймовый IPS-экран вместо 1,8-дюймового экрана с TN-матрицей. Поставили на него улучшенный динамик и более качественный микрофон, передает IXbt.

Inoi 288S получил процессор SC6531E, объем оперативной памяти равен 64 МБ. Его память равна 32 Гб, а также можно дополнительно установить карту памяти до 32 Гб.

Камера у слайдера скромная по нынешним меркам – на 1,3 Мп, когда слайдер в сложенном состоянии, она находится внутри корпуса. Также этот телефон получил FM-приемник. Он может выходить в интернет.

У этого слайдера находится под подвижным дисплеем, который поднимается нажатием боковой кнопки, поэтому им удобно пользоваться даже одной рукой.

Inoi 288S оснащен батареей емкостью на 8 мА•ч, что обеспечивает возможность его работы в режиме разговора до 6 часов. В режиме ожидания он может находится до 355 часов.