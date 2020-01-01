Nokia первой создала смартфон с PureView

С 24 по 27 февраля в Барселоне состоится выставка MWC 2020 и уже сейчас обсуждаются новинки, которые будут презентоваться в рамках этого мероприятия.

Не этой выставке состоится презентация новых смартфонов Nokia. Пользователи уже заждались выхода флагманского Nokia 9.2 PureView, ведь он получил подэкранную фронтальную камеру. Так что пока Samsung и Xiaomi выжидают, у флагманского Nokia 9.2 PureView уже есть. Впрочем, возможно эта новинка появится на рынке попозже.

Во всяком случае, о наличии подэкранной камеры у Nokia 9.2 PureView сообщил авторитетный сетевой информатор Nokia Anew. Он заявляет, что HMD Global сейчас тестирует флагманский смартфон Nokia 9.2 PureView с подэкранной фронтальной камерой.

Финальный прототип этого смартфона не готов. Эксперты работают над устранением недостатков. В частности, на солнце область с камерой отчетливо видна. Остались проблемы с четкостью.

Пока однозначно в феврале на MWC 2020 будет презентация Nokia 8.2 5G, Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G. А вот Nokia 9.2 PureView скорее всего появится осенью.

Но, даже если этот гаджет выйдет на рынок через полгода, Nokia опередит в данном направлении Xiaomi. Ведь эта компания заявляет, что пока еще не готова к выводу на рынок смартфонов с подэкранными камерами.

Нет в ближайших планах смартфонов с подэкранной камерой и у Samsung. Galaxy Note20, как и Galaxy S20 будет иметь для камеры отверстие в экране.