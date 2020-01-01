Флагманский смартфон Huawei Mate 30 5G значительно подешевел

Китайская компания Huawei снизила цену на свой флагманский смартфон, поддерживающий работу сетей пятого поколения. Камерофон Huawei Mate 30 5G, который на старте продаж продавался 720 долларов, теперь можно приобрести за 670 долларов.

Такой ценник сейчас выставлен на версию Huawei Mate 30 5G с 8 «гигами» оперативной памяти на борту и 128 Гб памяти встроенной. Смартфон упал в цене на 50 долларов.

Добавим, что эта модель флагманского смартфона пользуется ажиотажным спросом и чрезвычайно популярна.

Как только был дан старт продажам, в первую минуту Huawei продала смартфонов модели Mate 30 5G на один миллиард юаней - это 140 миллионов долларов по курсу, отмечает ixbt.

Huawei Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G также попали в рейтинг AnTuTu как самые лучшие в мире смартфоны по скорости передачи данных.