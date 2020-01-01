Android 10 получили еще четыре модели Huawei и Hono

Еще четыре модели Huawei получили стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 созданную на основе свежей операционной системы Android 10.

Теперь EMUI 10 доступна для Honor 8X, 10, V10 и Huawei Nova 4 тех пользователей, которые находятся в Китае. Постепенно к ним смогут присоединиться и владельцы данных смартфонов в других странах мира.

Изначально стабильная EMUI 10 была доступна для пользователей, которые участвовали в бета-тестировании. Но теперь ее открывают и для остальных владельцев Honor 8X, 10, V10 и Huawei Nova 4.

На днях Huawei сообщила, что система EMUI 10 уже работает более чем на 59 млн устройствах. Переходить на нее начали около недели назад и пользователи в России.

EMUI 10 отличается от предыдущей версии тем, что получила немало особенностей ОС Android 10. Она меняет пользовательский интерфейс, к тому же эта версия поддерживает полноэкранную жестовую систему управления.

В новой ОС более комфортный темный режим. Теперь также на «всегда включенном» экране (Always-on Display) можно настраивать цветовые схемы. Добавились новые виджеты, что позволяет настроить функционал гаджета под личные пожелания.