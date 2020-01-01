В сети опубликованы первые официальные изображения смартфона Motorola Edge Plus

Сетевой информатор Эван Блэсс, специализирующийся на поиске информации о новинках, сообщил о том, что американская компания Motorola готовит к выходу смартфон Motorola Edge Plus. В качестве доказательства инсайдер выложил первое официальное изображение новинки.

По его информации, Motorola Edge Plus задуман производителем как конкурент Samsung Galaxy Note10, но гораздо более бюджетный.

Первое, что бросается в глаза - у гаджета будет электронное перо. Другие технические подробности пока остаются неизвестными.

Судя по выложенной фотографии, смартфон получит привычной ширины рамки, обычные кнопки регулировки громкости и включения. Селфи-камера будет врезана в активную область дисплея в левом углу.

Предположительно, цена устройства будет доступной, так как фото не располагает к тому, что перед нами новинка премиум-сегмента.